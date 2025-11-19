logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara

El choque ocurrió en el km 24, en Pozuelos; su acompañante fue trasladado con lesiones

Por Redacción

Noviembre 19, 2025 07:27 a.m.
A
Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara

Una mujer perdió la vida y su acompañante resultó lesionado tras un fuerte accidente registrado la noche de este martes sobre la carretera a Guadalajara, a la altura del kilómetro 24, en la comunidad de Pozuelos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando una motocicleta y un tráiler chocaron de manera violenta. La conductora terminó debajo de la unidad de carga, donde falleció al instante. Su acompañante, un hombre, fue auxiliado por paramédicos de los Servicios Estatales de Salud y trasladado a un hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron como primeros respondientes y acordonaron la zona para permitir las labores de peritaje. Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a los trámites legales correspondientes.

Las autoridades investigan la mecánica del accidente para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara
Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara

Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara

SLP

Redacción

El choque ocurrió en el km 24, en Pozuelos; su acompañante fue trasladado con lesiones

Muere una mujer atropellada en la carretera a México
Muere una mujer atropellada en la carretera a México

Muere una mujer atropellada en la carretera a México

SLP

Redacción

Cruzaba la lateral en la delegación La Pila cuando un vehículo la embistió

Ocupantes de moto, heridos al derrapar
Ocupantes de moto, heridos al derrapar

Ocupantes de moto, heridos al derrapar

SLP

Redacción

Iban por la rúa a Zacatecas y el entronque del libramiento de Mexquitic de Carmona

Jornalero es asesinado durante riña en V. de Reyes
Jornalero es asesinado durante riña en V. de Reyes

Jornalero es asesinado durante riña en V. de Reyes

SLP

Redacción