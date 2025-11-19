Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara
El choque ocurrió en el km 24, en Pozuelos; su acompañante fue trasladado con lesiones
Una mujer perdió la vida y su acompañante resultó lesionado tras un fuerte accidente registrado la noche de este martes sobre la carretera a Guadalajara, a la altura del kilómetro 24, en la comunidad de Pozuelos.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando una motocicleta y un tráiler chocaron de manera violenta. La conductora terminó debajo de la unidad de carga, donde falleció al instante. Su acompañante, un hombre, fue auxiliado por paramédicos de los Servicios Estatales de Salud y trasladado a un hospital.
Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron como primeros respondientes y acordonaron la zona para permitir las labores de peritaje. Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a los trámites legales correspondientes.
Las autoridades investigan la mecánica del accidente para deslindar responsabilidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mujer motociclista muere arrollada por tráiler en la carretera a Guadalajara
Redacción
El choque ocurrió en el km 24, en Pozuelos; su acompañante fue trasladado con lesiones
Muere una mujer atropellada en la carretera a México
Redacción
Cruzaba la lateral en la delegación La Pila cuando un vehículo la embistió
Ocupantes de moto, heridos al derrapar
Redacción
Iban por la rúa a Zacatecas y el entronque del libramiento de Mexquitic de Carmona