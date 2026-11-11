Mujer resulta herida al derrapar en motocicleta

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Una mujer que viajaba en motocicleta resultó lesionada, luego de que la unidad derrapó cuando circulaba por el Anillo Periférico Norte, a la entrada del fraccionamiento Puerta Real.

El hecho tuvo lugar alrededor de las ocho de la mañana cuando la motociclista transitaba por el periférico, en dirección hacia la carretera a Matehuala.

Al pasar por los topes a la entrada del fraccionamiento y debido al tráfico vehicular existente, el conductor de la moto tuvo que cambiar de dirección de forma intempestiva y así perdió el control para caer al piso, ocasionándose lesiones considerables la mujer que lo acompañaba. Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron los paramédico para atender a la lesionada, que tuvo que ser llevada a un hospital para que recibiera atención médica.

Elementos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del accidente aunque se esperaba que todo quedara sin mayor novedad ya que no hubo daños a terceros.

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