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No quisieron pagar la cuenta y terminaron arrestados

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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No quisieron pagar la cuenta y terminaron arrestados
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      En la colonia Central Maquinaria, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos sujetos que se negaron a pagar la cuenta en un establecimiento, en donde también agredieron a la encargada.

      Se trata de Miguel "N" y Néstor "N", ambos de 39 años, quienes tras su puesta a disposición ante la autoridad investigadora, ahora enfrentarán cargos por su probable participación en los delitos de fraude y amenazas.

      La intervención de los oficiales se dio luego de un reporte solicitado en un establecimiento ubicado en la colonia referida, donde los agentes se entrevistaron con la encargada del negocio, quien señaló a los dos hombres de negarse a pagar una cuenta por consumo de aproximadamente mil 320 pesos, además de presuntamente agredirla física y verbalmente.

      Por lo anterior, y a petición de la afectada que solicitó resolver el asunto legalmente ante la instancia correspondiente, los oficiales llevaron a cabo la detención de ambos hombres, por presuntamente incurrir en los delitos de fraude y amenazas, quedando asegurado durante la intervención un vehículo Chevrolet Sonic, tipo sedán, color negro, modelo 2017, propiedad de uno de los involucrados.

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      Luego de ser trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica, finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde la víctima continuará con su denuncia.

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