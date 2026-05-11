Obra de puente elevado genera largas filas de autos

Desde la mañana de este lunes se registró un incremento en el tráfico vehicular sobre el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde) y Circuito Potosí (Anillo Periférico), derivado de los trabajos de construcción del puente elevado que se realizan en esta zona.

Uno de los cierres implementados fue en la lateral de la intersección de ambas vialidades con dirección al distribuidor Benito Juárez, por lo que los automovilistas que transitaban hacia ese punto fueron desviados hacia el Periférico con rumbo a la colonia La Virgen.

Sin embargo, el congestionamiento vial se hizo presente desde la altura de la colonia Primera de Mayo, donde se registraron largas filas de vehículos en ambos sentidos, de sur a norte y viceversa, principalmente de las unidades que descendían del puente de Quintas de la Hacienda en dirección al distribuidor Benito Juárez.

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informó que mantiene un operativo permanente en el sector, con la habilitación de rutas alternas y la colocación de señalética preventiva, especialmente frente a la colonia Privadas de la Hacienda, donde se exhorta a los conductores a respetar las indicaciones y evitar retornos en "U".

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Asimismo, la corporación recordó que las maniobras de maquinaria en la zona de obra continuarán durante la noche, en un horario de 22:00 a 05:00 horas, por lo que se aplicarán cierres en los carriles centrales del puente en ambos sentidos del bulevar Valle de los Fantasmas.