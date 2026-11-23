Par de infractores de Chole terminan tras las rejas
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Durante las últimas horas, en diferentes intervenciones, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos hombres, por su probable participación en distintos hechos delictivos. identificados como José "N", de 48 años, y Ángel "N", de 29,
El primer aseguramiento ocurrió en la colonia Infonavit Rancho Pavón, donde los agentes detectaron, durante recorridos de vigilancia, a José "N", de 48 años, en posesión de un machete desenfundado, por lo que procedieron a detenerlo, por la presunta portación de un arma prohibida.
En un segundo hecho, registrado en la colonia San Luis 1, tras un reporte ciudadano, los oficiales intervinieron en un caso de presunta violencia familiar, que derivó en la detención de Ángel "N", de 29 años, quien supuestamente habría estado agrediendo física y verbalmente a su pareja sentimental.
Ambos hombres fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.
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