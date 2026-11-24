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Dos sujetos presuntamente dedicados al narcomenudeo, que dijeron operar para grupos delictivos, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad que realizaron en los municipios de Ciudad Valles y Cárdenas.

De acuerdo a información proporcionada por la corporación, en Ciudad Valles el detenido dijo llamarse Feliciano N. de 18 años de edad, el cual al momento de su captura le encontraron once bolsas con marihuana y 20 de cristal, lo que dio un peso total de 67 y 7 gramos, respectivamente.

El joven fue detectado cuando andaba en calles de la colonia Cuauhtémoc, en donde los agentes policiales pudieron interceptarlo con el saldo ya descrito.

Asimismo, los agentes estatales realizaban un recorrido de seguridad en la colonia Brownsville, en el municipio de Cárdenas.

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En la calle de Aldama localizaron a un individuo que fue entrevistado y se le realizó una revisión, encontrándole 18 dosis de cristal y cuatro bolsas de marihuana que al parecer andaba vendiendo en la zona, siendo identificado como Jorge N. de 23 años de edad.

En los dos casos, a los detenidos se les leyeron los derechos que los amparan para ser puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, a fin de que les sea definida su situación legal.