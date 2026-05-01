PC atiende incendios en Villa de Pozos

La Dirección Municipal de Protección Civil informó sobre las acciones realizadas este jueves y viernes, cuando se brindó cobertura en eventos realizados en el Jardín Hidalgo y en el fraccionamiento La Campiña, llevando a cabo recorridos preventivos, apoyo en seguridad y coordinación durante la entrega de juguetes. Ambos eventos concluyeron con saldo blanco.

Durante uno de los eventos, se atendió a una menor de 3 años por crisis nerviosa, siendo valorada en el lugar.

Se realizó una capacitación en la empresa Valeo, dirigida al personal en materia de manejo de extintores, emergencias así como rescate y búsqueda.

Se combatió incendio que involucraba material vegetal cercano a una vivienda en Bosques de las Flores. Gracias a la intervención conjunta con pipas municipales y privadas, se logró controlar y enfriar la zona, eliminando riesgos de propagación.

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Reporte de incendio en Los Lagos

Se atendió reporte; sin embargo, debido a condiciones de difícil acceso y riesgos de seguridad en la zona, se determinó retirarse para salvaguardar la integridad del personal.

Atenciones prehospitalarias

Masculino lesionado en partido de futbol fue atendido e inmovilizado por probable traumatismo en brazo.

Masculino con antecedentes de hipertensión y fiebre fue valorado, recomendando atención médica inmediata. Se brindó atención a persona que acudió a base solicitando apoyo médico.

Atención a reporte de cables suspendidos

Se acudió a reporte por tendido eléctrico en mal estado. Personal de empresa de telecomunicaciones realizó trabajos en el lugar, quedando pendiente intervención por parte de la CFE.