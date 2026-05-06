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Phishing: fraude digital prende alertas en SLP

La Policía Cibernética pidió extremar precauciones ante casos de phishing y robo de datos

Por Redacción

Mayo 06, 2026 02:05 p.m.
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Phishing: fraude digital prende alertas en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) llamó a la población a reforzar medidas de seguridad en internet para prevenir fraudes digitales, robo de información y suplantación de identidad.

A través de la Policía Cibernética, la dependencia advirtió sobre el riesgo del phishing, una modalidad de fraude en la que delincuentes simulan ser instituciones, empresas o páginas confiables para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que la prevención también debe fortalecerse en los entornos digitales, por lo que se mantienen campañas de información y proximidad con la ciudadanía.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran verificar que los sitios web cuenten con "https://", no compartir contraseñas ni datos sensibles, y evitar abrir correos electrónicos, enlaces o mensajes sospechosos.

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La SSPC pidió reportar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa al número de la Policía Cibernética: (444) 255 01 03.

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