Phishing: fraude digital prende alertas en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) llamó a la población a reforzar medidas de seguridad en internet para prevenir fraudes digitales, robo de información y suplantación de identidad.

A través de la Policía Cibernética, la dependencia advirtió sobre el riesgo del phishing, una modalidad de fraude en la que delincuentes simulan ser instituciones, empresas o páginas confiables para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que la prevención también debe fortalecerse en los entornos digitales, por lo que se mantienen campañas de información y proximidad con la ciudadanía.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran verificar que los sitios web cuenten con "https://", no compartir contraseñas ni datos sensibles, y evitar abrir correos electrónicos, enlaces o mensajes sospechosos.

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La SSPC pidió reportar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa al número de la Policía Cibernética: (444) 255 01 03.