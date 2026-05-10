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Seguridad

Policía niega abuso en operativo vial de Nicolás Zapata

La conductora fue detenida tras agredir a un agente y se aplicaron protocolos oficiales.

Por Rolando Morales

Mayo 10, 2026 11:05 a.m.
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Policía niega abuso en operativo vial de Nicolás Zapata

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la confrontación física registrada el pasado miércoles entre agentes de la Policía Vial y un grupo de ciudadanos en la intersección de avenida Nicolás Zapata y Pedro Moreno se originó durante un operativo para liberar espacios prohibidos de estacionamiento y cruces peatonales.

Explicó que los oficiales detectaron una camioneta estacionada sobre un cruce peatonal, por lo que procedieron a levantar la infracción correspondiente. Sin embargo, detalló que la propietaria llegó al lugar, abordó la unidad y avanzó pese a la indicación de los agentes, lo que derivó en que fuera detenida metros más adelante.

Villa Gutiérrez señaló que, al descender del vehículo, la conductora agredió físicamente a uno de los elementos de la Policía Vial, situación por la que fue puesta a disposición del Ministerio Público, además de la falta administrativa cometida.

Añadió que una segunda persona intervino para impedir que la camioneta fuera remolcada, por lo que quedó a disposición del juez cívico por alterar el orden público.

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El funcionario rechazó los señalamientos sobre supuestas violaciones a derechos humanos y aseguró que la actuación de los oficiales estuvo sustentada en el reglamento y en los protocolos del uso de la fuerza. Indicó que será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

Asimismo, comentó que este es el primer caso del año en el que un operativo de este tipo deriva en agresiones físicas contra elementos de la corporación. Explicó que las acciones emprendidas por la Policía Vial buscan liberar banquetas, cruces peatonales y espacios para personas con discapacidad, especialmente en zonas de alta afluencia como el área del Poder Judicial del Estado y las inmediaciones de clínicas y hospitales sobre avenida Nicolás Zapata.


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