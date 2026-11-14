Por alcance, chocan tres vehículos en Av. Soledad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tres vehículos participaron en un choque por alcance registrado este viernes en la avenida Soledad, en la colonia San Felipe, en donde solamente hubo daños materiales sin que hubiera lesionados que lamentar.

Fue cerca de las nueve y media de la mañana, en que un automóvil Volkswagen Gol color blanco, circulaba por los carriles centrales de la mencionada avenida en dirección al río Santiago.

Fue al aproximarse a la calle Santo Domingo, en la colonia San Felipe, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó por alcance contra un automóvil Jetta color azul, al que a su vez proyectó contra una camioneta que pretendía incorporarse a calle referida.

Los daños materiales en las tres unidades fueron considerables, aunque el Gol se llevó la peor parte pero por suerte no hubo personas lesionadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes toman conocimientos del incidente en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio por los daños.