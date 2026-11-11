Por allanamiento detienen a dos sujetos

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En la colonia Esmeralda, dos sujetos presuntamente entraron por la fuerza a un domicilio ajeno e intentaron llevarse un vehículo. Ambos quedaron detenidos y fueron presentados a la autoridad ministerial para determinar su situación legal.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital quienes detuvieron a los dos sospechosos. Esto, luego de que los agentes municipales fueron solicitados en calle de la colonia Esmeralda, donde una ciudadana indicó que momentos antes, dos hombres ingresaron de forma agresiva a su domicilio e intentaron llevarse objetos y un vehículo. Fue entonces que, a petición de la parte afectada, se procedió con la detención y lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quienes se identificaron como Luis Alfredo "N" de 33 años y Federico "N" de 64 años.

Ambos hombres fueron trasladados al área de Justicia Cívica para una certificaron médica y finalmente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.