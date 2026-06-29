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Por años, supuesto violador abusó de su víctima

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Por años, supuesto violador abusó de su víctima
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada, en hechos ocurridos en la capital potosina.

      Según las indagatorias, el señalado presuntamente ejerció violencia sexual en agravio de la víctima desde que ésta tenía 15 años de edad, por lo que un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y obtuvo del Juez de control el mandamiento judicial correspondiente.

      Tras implementar labores de campo, los agentes investigadores localizaron al imputado en la colonia Popular, de la capital potosina, donde le cumplimentaron el ordenamiento judicial y posteriormente lo trasladaron al centro de reinserción social correspondiente, donde quedó a disposición del Juez respectivo.

      Por ahora el individuo está a la espera de que, mediante la audiencia respectiva, se le defina su situación legal como podría ser la vinculación a proceso con prisión preventiva. 

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