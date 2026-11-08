Por robo de 1.5 mdp, mujer es aprehendida

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Una mujer que se apoderó de un millón y medio de una empresa fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado y ahora se encuentra en el penal, a disposición del juez que la requería por el delito de abuso de confianza.

La ahora inculpada fue identificada como Cinthia "N", a quien se le detuvo en la capital potosina y luego se le envió al penal femenil de Tancanhuitz, en donde habrá de enfrentar el proceso respectivo. De acuerdo a los hechos, la presunta se apoderó de más de un millón y medio de pesos de una empresa ubicada de la Zona Media.

Luego de recibir la denuncia respectiva por parte de los representantes de la empresa, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones que derivaron en una orden de aprehensión en contra de Cinthia "N", por su probable intervención en el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la señalada presuntamente dispuso para beneficio propio de recursos económicos de una empresa dedicada a la comercialización de insumos y fertilizantes, sin contar con autorización para ello.

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Al integrar la carpeta de investigación, personal del Ministerio Público reunió los elementos necesarios y solicitó la orden de aprehensión ante un Juez de Control, quien concedió el mandato judicial.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación localizaron a Cinthia "N" en la colonia Lomas Cuarta Sección, en la capital potosina, donde cumplimentaron dicha orden.

Tras su detención, la señalada fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requiere.