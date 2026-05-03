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Prensado tras chocar contra camión

El conductor fue rescatado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General.

Por Redacción

Mayo 03, 2026 02:24 p.m.
A
Prensado tras chocar contra camión

Un joven resultó lesionado luego de quedar prensado dentro de su vehículo tras impactarse contra un camión en el Libramiento Poniente, en Ciudad Valles.

El accidente ocurrió este domingo, poco después de las 6:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 5, en el tramo Parque Industrial-Banco del Bienestar.

De acuerdo con la información disponible, Misael Salvador Hernández, de 24 años, vecino del ejido Tantobal, conducía un Mazda 3 gris con dirección del Antiguo Basurero hacia el Centro Cultural, cuando presuntamente invadió carril y chocó contra el costado izquierdo de un camión Freightliner blanco.

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Tras el impacto, el conductor del camión frenó e intentó orillarse; sin embargo, después del percance abandonó la unidad y se retiró a pie.

Misael quedó atrapado frente al volante, aunque consciente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, realizaron maniobras para liberarlo y posteriormente lo trasladaron al Hospital General.

Las unidades involucradas quedaron bajo resguardo de la Guardia Nacional, que las pondría a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

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