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Presunto ladrón ya está en penal de La Pila

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Presunto ladrón ya está en penal de La Pila
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      Un sujeto dedicado al asalto de comercios en la ciudad capital, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación que actuaron en base a una orden girada por un juez y ahora ya se encuentra en el penal de La Pila.

      El ahora indiciado responde al nombre de César "N" y se le detuvo por su probable participación en el delito de robo calificado, como resultado de las investigaciones relacionadas con diversos hechos delictivos cometidos en establecimientos comerciales.

      Personal del Ministerio Público, mediante las indagatorias correspondientes, identificó al señalado como un objetivo de investigación, al existir carpetas en las que se indaga su probable intervención en robos con violencia a tiendas de conveniencia en la zona metropolitana. 

      Por lo anterior, se implementaron acciones para obtener el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue concedido por un juez penal.

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      La orden de captura fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) tras localizar y detener a César "N" en la Delegación La Pila. 

      Durante la intervención, los agentes le hicieron saber el motivo de su detención y dieron lectura a sus derechos constitucionales.

      Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de que se desarrolle el procedimiento penal correspondiente. 

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