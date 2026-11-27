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Un sujeto que presuntamente participó en una balacera en el municipio de Rioverde, fue vinculado a proceso por parte de un juez luego de que la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí aportara suficientes datos de prueba por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las reservadas para la Fuerza Armada Permanente.

Lo anterior, derivado de la recepción del Informe Policial Homologado de elementos de la Guardia Civil Municipal de Rioverde, quienes recibieron un reporte del C-3 por detonaciones de arma de fuego realizadas por un hombre a bordo de una camioneta en un campo de futbol, ubicado en la calle Niños Héroes.

Al notar la presencia de los elementos, el ahora procesado de nombre César "N", avanzó a una velocidad inmoderada, dándole alcance sobre la calle Morelos, en el ejido San Marcos, en Rioverde.

Cuando descendió de la unidad alcanzaron a observar que traía fajada a la cintura lo que parecían las cachas de un arma de fuego. En el momento de la inspección le localizaron una pistola tipo escuadra con su respectivo cargador abastecido con seis cartuchos útiles, mientras que en una de las bolsas del pantalón encontraron ocho cartuchos útiles, por lo que quedó a disposición de la autoridad federal.

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En audiencia, se aportaron las pruebas que calificaron de legal la detención y dictar la vinculación a proceso e imponer como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.