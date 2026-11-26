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Una pareja que fue detenida cuando transportaba ilegalmente a un mono araña por la carretera a Matehuala, fue vinculada a proceso por autoridades federales.

Se trata de Dereck "N" y Jessica "N", quienes son investigados por su probable participación en el delito contra la biodiversidad, en su modalidad de transporte de ejemplar de fauna silvestre sujeto a protección especial y regulado por tratados internacionales.

De acuerdo con los hechos, el 14 de marzo de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Civil Estatal, División Caminos detuvieron a Dereck "N" y Jessica "N", cuando circulaban por la carretera San Luis Potosí-Matehuala, junto con un mono araña, de color negro, el cual se localizó en una caja de cartón, cubierta con una frazada.

Y es que el mono araña (Ateles geoffroyi) es una de las únicas tres especies de primates que habitan en territorio mexicano, junto con el mono aullador negro (Alouatta pigra) y el saraguato (Alouatta palliata); su tenencia como mascota es completamente ilegal y constituye un delito federal. No hay ningún documento que permita la tenencia particular de estas especies primates nacionales.

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El artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, señala que ningún ejemplar de primate, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, por lo cual su comercialización está prohibida y constituye un delito previsto en el código penal federal, con penas privativas de la libertad que van de 1 a nueve años.

Además, por cada ejemplar de primate que es vendido como mascota, por lo menos otros tres fueron asesinados.

El eslabón inicial de la cadena de tráfico ilegal es la extracción de las crías de su hábitat, donde las madres son asesinadas con arma de fuego mientras transportan a sus bebés pegados a su cuerpo.

En este caso, en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad y formuló imputación.

En atención a la Defensa Pública Federal, quien solicitó una salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, y de conformidad con la parte ofendida, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se acordó que Dereck "N" realizará la reparación del daño por la cantidad de 31 mil pesos.

La autoridad judicial, además, condicionó a ambos imputados a residir en un lugar determinado, así como no volver a poseer un ejemplar en peligro de extinción. El mono araña quedó a disposición de la PROFEPA.

Para frenar el tráfico ilegal de primates mexicanos, la Profepa realiza acciones de inspección y vigilancia en todos los eslabones de esta cadena: extracción, acopio, transporte, distribución, comercio y posesión. Entre 2019 y 2026, estas acciones han resultado en el aseguramiento de 137 ejemplares, incluyendo 96 monos araña, 24 monos saraguato y 17 monos aulladores.