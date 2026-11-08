Rayo provoca incendio en colonia de la Huasteca

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CIUDAD VALLES.- La caída de un rayo ocasionó un incendio en una construcción rústica deshabitada de la colonia La Pimienta; la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el fuego se propagara y causara daños mayores.

El incidente se suscitó en un predio ubicado sobre la calle Roble, entre Libertad y Brisas, donde una descarga eléctrica provocó que comenzaran a incendiarse algunos objetos que se encontraban en el interior de un cuarto. De acuerdo con la información recabada, una vecina observó el momento en que el rayo impactó en el terreno contiguo a su domicilio y, poco después, se percató de que había fuego en la construcción.

Ante esta situación, la mujer acudió a una vivienda cercana para verificar si había personas en peligro, pero al no obtener respuesta decidió solicitar auxilio mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. En atención al reporte, se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil Municipal y agentes policiacos, quienes realizaron las labores correspondientes para sofocar las llamas. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el incendio fue controlado en poco tiempo, sin que se registraran personas lesionadas.

Durante la inspección del inmueble se constató que el fuego únicamente había afectado una viga de madera y un colchón viejo, por lo que los daños materiales fueron menores.

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Las autoridades confirmaron que la construcción se encontraba deshabitada, motivo por el cual el incidente no tuvo consecuencias mayores.