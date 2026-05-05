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Realizan retiro seguro de víbora en vivienda de Villa de Pozos

Se brindaron recomendaciones para evitar manipulación de fauna silvestre y reportar riesgos oportunamente

Por Redacción

Mayo 05, 2026 11:35 a.m.
A
Realizan retiro seguro de víbora en vivienda de Villa de Pozos

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que, tras recibir un llamado de auxilio por la presencia de una víbora al interior de un domicilio ubicado en Prolongación Galeana, se acudió de manera inmediata al lugar.

El ejemplar fue localizado y retirado de forma segura, sin que se registraran personas lesionadas.

Además, se informó que se brindaron recomendaciones a los habitantes para prevenir este tipo de situaciones y se exhortó a la población a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo y evitar manipular fauna silvestre.

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