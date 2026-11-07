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Seguridad

Recuperan 17 unidades hurtadas, en distintos retenes de la Capital

Asegura titular de la Policía Municipal que no tiene fines recaudatorios

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan 17 unidades hurtadas, en distintos retenes de la Capital
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      En tres días de haber implementado retenes en distintos puntos de la capital, la Policía Municipal ha recuperado doce motocicletas y cinco vehículos con reporte de robo y estas acciones continuarán de forma indefinida.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó de la implementación de los llamados Puntos de Conducción Segura (retenes), una estrategia coordinada entre Guardia Municipal, Policía Vial y Guardia Civil Estatal, enfocada en inhibir situaciones de riesgo y prevenir la incidencia delictiva.

      Indicó que a tres días de su puesta en marcha, estos dispositivos han permitido localizar y recuperar doce motocicletas y cinco vehículos con reporte de robo, como resultado de la presencia policial y las labores de prevención en distintos sectores de la ciudad.

      El titular de la Policía de la Capital, aseguró que estos retenes tienen un propósito preventivo y de seguridad, no recaudatorio, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a circular con sus vehículos en regla, portar placas, tarjeta de circulación y licencia de conducir vigente.

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      Anunció que los retenes se mantendrán de manera itinerante durante el día y la noche, en colonias de los cinco cuadrantes de la Capital, "con intervenciones apegadas a la legalidad y al respeto de los derechos humanos".

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