logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer

Mujer de 28 años fue detenida al conducir unidad con reporte vigente de 2024.

Por Redacción

Febrero 27, 2026 01:15 p.m.
A
Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer

Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente y detuvieron a una mujer que lo conducía en calles de la colonia Industrial Aviación.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos preventivos en el cuadrante norte, cuando los oficiales detectaron una unidad estacionada en sentido contrario sobre la avenida Hernán Cortés.

Acciones oficiales tras la detención de la conductora

Al entrevistar a la conductora, de 28 años de edad, los agentes notaron una actitud nerviosa, por lo que procedieron a verificar el estatus del automóvil en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal. La consulta arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo desde el año 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras la confirmación, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.

La SSPC informó que los datos de la unidad fueron integrados a la Plataforma Digital de Vehículos Recuperados, a fin de facilitar su consulta y eventual entrega al propietario legítimo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer
Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer

Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer

SLP

Redacción

Mujer de 28 años fue detenida al conducir unidad con reporte vigente de 2024.

Tres detenidos con armas en Tanquián son policías estatales: SSPC
Tres detenidos con armas en Tanquián son policías estatales: SSPC

Tres detenidos con armas en Tanquián son policías estatales: SSPC

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal desarticuló recientemente una agrupación delictiva tras un operativo

Accidente en puente de Salvador Nava, a la altura de Soriana El Paseo
Accidente en puente de Salvador Nava, a la altura de Soriana El Paseo

Accidente en puente de Salvador Nava, a la altura de Soriana El Paseo

SLP

Redacción

Accidente en carriles centrales, a la altura de Soriana El Paseo, generó afectaciones rumbo al Asta Bandera

Rescatan a hombre en lo alto de puente en carretera a Rioverde
Rescatan a hombre en lo alto de puente en carretera a Rioverde

Rescatan a hombre en lo alto de puente en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Policías municipales de Soledad lograron ponerlo a salvo