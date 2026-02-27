Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer
Mujer de 28 años fue detenida al conducir unidad con reporte vigente de 2024.
Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente y detuvieron a una mujer que lo conducía en calles de la colonia Industrial Aviación.
El aseguramiento ocurrió durante recorridos preventivos en el cuadrante norte, cuando los oficiales detectaron una unidad estacionada en sentido contrario sobre la avenida Hernán Cortés.
Acciones oficiales tras la detención de la conductora
Al entrevistar a la conductora, de 28 años de edad, los agentes notaron una actitud nerviosa, por lo que procedieron a verificar el estatus del automóvil en el Sistema Único de Información Policial del C4 Municipal. La consulta arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo desde el año 2024.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras la confirmación, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.
La SSPC informó que los datos de la unidad fueron integrados a la Plataforma Digital de Vehículos Recuperados, a fin de facilitar su consulta y eventual entrega al propietario legítimo.
no te pierdas estas noticias
Recuperan vehículo robado en Industrial Aviación; detienen a mujer
Redacción
Mujer de 28 años fue detenida al conducir unidad con reporte vigente de 2024.
Tres detenidos con armas en Tanquián son policías estatales: SSPC
Redacción
La Guardia Civil Estatal desarticuló recientemente una agrupación delictiva tras un operativo
Accidente en puente de Salvador Nava, a la altura de Soriana El Paseo
Redacción
Accidente en carriles centrales, a la altura de Soriana El Paseo, generó afectaciones rumbo al Asta Bandera