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Registra río Santiago dos volcaduras en domingo

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Registra río Santiago dos volcaduras en domingo
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      La mañana de este domingo se registraron dos vocaduras en el río Santiago, la primera fue de una camioneta a la altura de la calle Mariano Matamoros y el otro caso se trató de un automóvil que se accidentó cerca de la Comandancia de Soledad.

      El percance de la camioneta tuvo lugar minutos después de las 07:00 de la mañana, en que la unidad Ford Escape de color rojo, circulaba por el bulevar Rocha Cordero en dirección de Morales a la carretera a Matehuala.

      Al llegar a la altura de la calle Mariano Matamoros, en una curva el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda, luego chocó contra la guarnición de concreto y finalmente la camioneta terminó volcada con las llantas hacia arriba .

      Luego del accidente, al sitio arribaron los paramédicos y evaluaron a los ocupantes de la unidad, los cuales presentaban algunos golpes y se evaluaba su traslado a un hospital.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada a una pensión en tanto se realizan los trámites legales.

      En el otro hecho, ocurrido cerca de las ocho de la mañana, un automóvil Volkswagen era conducido por el bulevar en dirección del Periférico hacia la carretera a Matehuala, en territorio de Soledad.

      Fue a la altura de la Comandancia Municipal, en donde el conductor se descontroló el auto se impactó contra la guarnición, luego dio una vuelta completa para acabar en posición normal quedando con fuertes daños materiales.

      El conductor resultó lesionado y fue llevado a un hospital, mientras que elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento de los hechos, quedando el carro depositado en una pensión particular. 

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