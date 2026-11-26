Remolque se desprende de tráiler y cae al barranco
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TAMASOPO.- Un remolque tipo cisterna se desprendió de un tráiler que circulaba por la autopista Valles-Rayón y acabó en un barranco; no hubo heridos.
Fue este miércoles, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un tráiler con doble remolque que transportaba una sustancia llamada etilenglicol se vio involucrado en un percance.
Había salido de Tampico, Tamaulipas, y se dirigía a la capital de San Luis Potosí, cuando, al llegar al kilómetro 38, cerca del municipio de Tamasopo, el segundo remolque se desprendió, salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco.
El accidente fue reportado a los trabajadores de una de las casetas de cobro y enseguida acudieron socorristas de la misma empresa; sin embargo, no encontraron heridos.
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En el transcurso del día habría un cierre parcial de la carretera, pues se efectuarían maniobras con grúa para retirar la unidad siniestrada.
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