logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Repartidor roba pollos en lugar de entregarlos

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Repartidor roba pollos en lugar de entregarlos

Un sujeto que robó decenas de pollos de la empresa donde trabaja, los cuales debería de entregar en un negocio, fue detenido por elementos de la Guardia Municipal de la Capital luego de que el personal pidiera auxilio cuando lo detectaron en flagrancia.

Inicialmente se solicitó la intervención policial en un establecimiento ubicado en la avenida Himno Nacional, en la colonia Estadio, donde los agentes atendieron el reporte realizado por personal de seguridad patrimonial de la empresa Bachoco, informando haber detectado  que un trabajador había sustraído una caja con 22 bolsas de pollo en diferentes presentaciones, con un valor aproximado de tres mil 669 pesos, mismas que debieron haber sido entregadas en un establecimiento de la colonia Estadio.

Ante los hechos con apariencia de delito y a petición de la parte afectada, los oficiales procedieron a la detención de Francisco Javier "N" de 45 años, quien fue informado de sus derechos y trasladado al Juzgado Cívico para su certificación médica.

Posteriormente, el implicado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, a fin de que se determine su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP
Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

SLP

Redacción

Familia acusa a policías estatales de allanamiento y agresión.

Muere una motociclista embestida por camión cañero
Muere una motociclista embestida por camión cañero

Muere una motociclista embestida por camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

Fue auxiliada por paramédicos pero murió en la clínica del IMSS de Ciudad Valles

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos
Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

Estrellan auto en poste y malla ciclónica en Papagayos

SLP

Redacción

El conductor de una Jeep perdió el control cerca de Circuito Potosí; peritos municipales tomaron conocimiento

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes
Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

Denuncian a elementos de GCE por golpear a dos adolescentes

SLP

Huasteca Hoy

Menores fueron hallados lesionados en el Parque Colosio; CEDH inició una queja tras el señalamiento contra policías estatales