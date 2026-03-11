Repartidor roba pollos en lugar de entregarlos

Un sujeto que robó decenas de pollos de la empresa donde trabaja, los cuales debería de entregar en un negocio, fue detenido por elementos de la Guardia Municipal de la Capital luego de que el personal pidiera auxilio cuando lo detectaron en flagrancia.

Inicialmente se solicitó la intervención policial en un establecimiento ubicado en la avenida Himno Nacional, en la colonia Estadio, donde los agentes atendieron el reporte realizado por personal de seguridad patrimonial de la empresa Bachoco, informando haber detectado que un trabajador había sustraído una caja con 22 bolsas de pollo en diferentes presentaciones, con un valor aproximado de tres mil 669 pesos, mismas que debieron haber sido entregadas en un establecimiento de la colonia Estadio.

Ante los hechos con apariencia de delito y a petición de la parte afectada, los oficiales procedieron a la detención de Francisco Javier "N" de 45 años, quien fue informado de sus derechos y trasladado al Juzgado Cívico para su certificación médica.

Posteriormente, el implicado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, a fin de que se determine su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí