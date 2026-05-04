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Reportan 30 detenidos en SLP durante las últimas 24 horas

El balance fue presentado durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social.

Por Redacción

Mayo 04, 2026 11:06 a.m.
A
Reportan 30 detenidos en SLP durante las últimas 24 horas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reportó la detención de 30 personas en las últimas 24 horas, por su probable participación en distintos delitos.

El balance fue presentado este lunes durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Durante la sesión, el titular de la SSPC estatal, Jesús Juárez Hernández, expuso el panorama actual en materia de prevención y combate a los delitos, como parte del seguimiento a la estrategia de seguridad en San Luis Potosí.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones forman parte de los operativos permanentes que se realizan en la entidad para reforzar la seguridad.

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