Rescata Cruz Roja a senderistas perdidos

Elementos de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí brindaron atención a una pareja que, durante una ruta de senderismo en la zona de Lomas de San Luis, se perdió en el camino tras avanzar varios kilómetros, quedando sin agua y con uno de ellos presentando signos de golpe de calor.

Ante la imposibilidad de establecer comunicación y tras un reporte, los rescatistas y paramédicos acudieron para localizar, atender y poner a salvo a las personas.

"Cada servicio es una carrera contra el tiempo, donde la preparación y el compromiso hacen la diferencia", señaló la Cruz Roja.

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