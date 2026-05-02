Rescata Cruz Roja a senderistas perdidos
Los paramédicos brindaron auxilio inmediato al estar sin agua y sin señal telefónica
Elementos de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí brindaron atención a una pareja que, durante una ruta de senderismo en la zona de Lomas de San Luis, se perdió en el camino tras avanzar varios kilómetros, quedando sin agua y con uno de ellos presentando signos de golpe de calor.
Ante la imposibilidad de establecer comunicación y tras un reporte, los rescatistas y paramédicos acudieron para localizar, atender y poner a salvo a las personas.
"Cada servicio es una carrera contra el tiempo, donde la preparación y el compromiso hacen la diferencia", señaló la Cruz Roja.
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