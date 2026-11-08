Rescatan a ancianita y a un menor en situación de riesgo
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Una mujer de la tercera edad y un joven, que en distintos casos estaban en situación de riesgo, fueron rescatados por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, la ancianita andaba extraviada y el joven pretendió suicidarse.
La mujer de 70 años de edad, fue ubicada por los agentes municipales durante patrullajes preventivos en la colonia La Libertad, donde había sido reportada deambulando sola y aparentemente desorientada. Después de resguardarla y establecer contacto con un familiar, los oficiales lograron reunirla sana y a salvo con sus seres queridos.
En una intervención distinta, los agentes también brindaron atención inmediata a un joven de 17 años de edad en la avenida Cordillera Oriental, en la colonia La Sierra, donde aparentemente el menor expresaba la intención de atentar contra su vida y pretendía lanzarse de la azotea de su casa. Con actuación inmediata y priorizando en todo momento la confianza y el diálogo, los agentes lograron tranquilizarlo y disuadirlo de hacerse daño, alejándolo del peligro hacia una lugar donde se le puso a salvo y se le brindó contención emocional.
En este asunto, los oficiales recomendaron a la familia del menor dar seguimiento adecuado a la situación, proporcionándoles la información necesaria para recibir atención especializada en salud mental.
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