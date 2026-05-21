Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria
Quedó bajo cuidado de un refugio altruista, informó Protección Civil municipal de Villa de Pozos
La Dirección de Protección Civil municipal de Villa de Pozos, informó que su personal atendió el reporte de un gato atrapado y lesionado al interior de una sucursal bancaria.
"Gracias a la pronta intervención de nuestro personal, el felino fue rescatado de manera segura", informó la corporación.
Señaló que el ejemplar quedó bajo resguardo de un refugio altruista para su atención y cuidado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Rescatan a tlacuache en una comandancia
Otro tlacuache fue capturado, resguardado y liberado por personal de Protección Civil de Villa de Pozos. En esta ocasión, el ejemplar fue hallado dentro de la Comandancia Oriente de la Guardia Civil M...
no te pierdas estas noticias
Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria
Redacción
Quedó bajo cuidado de un refugio altruista, informó Protección Civil municipal de Villa de Pozos
Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago
Redacción
La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento del accidente sin reporte de heridos
Jóvenes lanzan piedras a autos en Río Santiago
Pulso Online
Automovilistas denunciaron que menores arrojaban objetos contra vehículos a la altura de la Comandancia de Soledad