Seguridad

Riña familiar deja a un joven sin vida en Nueva Progreso

Vecinos alertaron por gritos en la madrugada; Fiscalía ya investiga el homicidio en avenida Fleming

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 08:18 a.m.
Un joven fue asesinado a machetazos la noche del martes durante una riña familiar registrada en la calle Fleming, número 4017, cerca de la calle Tolomeo, en la colonia Nueva Progreso.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y golpes dentro del domicilio. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y encontraron al joven con heridas severas provocadas por arma blanca.

Paramédicos arribaron minutos después para valorarlo, pero ya no presentaba signos vitales.

La zona fue asegurada por la Guardia Civil Estatal para permitir el trabajo de la Policía de Investigación y de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Impactaron una camioneta de personal y un tráiler en la carretera a Villa de Reyes