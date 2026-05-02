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Rioverdenses sobreviven a fuerte choque cerca de Tamasopo

Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a la clínica del IMSS

Por Huasteca Hoy

Mayo 02, 2026 03:13 p.m.
A
Rioverdenses sobreviven a fuerte choque cerca de Tamasopo

TAMASOPO.- Una familia que radica en Rioverde sobrevivió de milagro luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular en la carretera libre Valles-Rioverde.

La mañana de este sábado, el conductor de una camioneta SUV color café circulaba con dirección de Rioverde hacia Ciudad Valles, sobre la carretera federal número 70.

Pero al llegar al kilómetro 52, en el tramo Crucero de Tamasopo - El Serranito, a la altura de El Varal, la unidad derrapó y terminó chocando de frente contra la barrera de contención.

La estructura metálica atravesó parte de la camioneta, pero los ocupantes milagrosamente sobrevivieron.

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Resultaron lesionados Estela Hernández, de 56 años de edad; Tomasa López Olvera, de 60 años; y Anacleto López Olvera, de 62 años, los tres con domicilio en el municipio de Rioverde.

El director de Protección Civil MunicipalMarco Barragán, acudió al auxilio a bordo de la ambulancia 615 y se encargó de trasladarlos a la clínica del IMSS.

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