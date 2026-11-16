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Se estrelló contra un árbol en Salvador Nava

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Se estrelló contra un árbol en Salvador Nava
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      Un automovilista resultó lesionado, luego de estrellarse contra un objeto fijo, en la avenida Salvador Nava. Paramédicos valoraron al involucrado, quien no tuvo que ser trasladado a una clínica.

      La noche de este domingo, antes de las 21:00 horas, autoridades recibieron el reporte del siniestro vial, el cual tuvo lugar a la altura de la colonia El Paseo.

      El accidente ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Aveo, de color gris, circulaba sobre carriles centrales de la vialidad, con dirección a Lomas. Fue al llegar a la altura de la calle Revolución, en la mencionada colonia, cuando perdió el control hacia su derecha y terminó impactándose contra un árbol sobre la guarnición que divide los carriles centrales de los laterales.

      El ocupante de la unidad resultó con golpes, los cuales fueron atendidos por brigadistas que arribaron momentos después al sitio, quienes determinaron que sus lesiones no requerían ser atendidas en una clínica de salud. Por otra parte, el vehículo acabó con considerables destrozos en la parte frontal.

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      Asimismo, al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes se encargaron de asegurar el área y bloquear la circulación por el carril derecho, para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. 

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