logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ADMIRABLES!

Fotogalería

¡ADMIRABLES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe

Policías viales auxiliaron al conductor y cerraron momentáneamente la circulación para sofocar el fuego

Por Redacción

Mayo 13, 2026 01:50 p.m.
A
Vehículo se incendió en Calzada de Guadalupe.

Vehículo se incendió en Calzada de Guadalupe.

Una camioneta se incendió sobre la Calzada de Guadalupe, a la altura de la calle República de Canadá, en la capital potosina.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, agentes de la Policía Vial acudieron al sitio tras recibir el reporte de un vehículo marca Ford que comenzaba a incendiarse.

Los oficiales auxiliaron al conductor y realizaron cierres momentáneos en la zona para abanderar la unidad y evitar riesgos a otros automovilistas.

La corporación informó que los agentes llevaron a cabo las acciones necesarias para sofocar el fuego en su totalidad, tras lo cual fue reabierta la circulación vehicular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No se reportaron personas lesionadas por este hecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe
Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe

Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe

SLP

Redacción

Policías viales auxiliaron al conductor y cerraron momentáneamente la circulación para sofocar el fuego

Conductor choca contra poste en avenida Bellavista
Conductor choca contra poste en avenida Bellavista

Conductor choca contra poste en avenida Bellavista

SLP

Pulso Online

El automovilista resultó con golpes leves tras impactar su unidad contra un poste de alumbrado público en la colonia Las Hadas

Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP
Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP

Detienen a dos hombres por robos en hoteles de SLP

SLP

Pulso Online

Los hechos ocurrieron en la carretera 57 y en la zona centro; las víctimas recuperaron sus pertenencias

Incendio en recicladora de Villa de Pozos moviliza a cuerpos de emergencia
Incendio en recicladora de Villa de Pozos moviliza a cuerpos de emergencia

Incendio en recicladora de Villa de Pozos moviliza a cuerpos de emergencia

SLP

Pulso Online

Fuego alcanzó llamas de hasta 15 metros; no se reportan personas lesionadas