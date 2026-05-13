Se incendia camioneta en la Calzada de Guadalupe
Policías viales auxiliaron al conductor y cerraron momentáneamente la circulación para sofocar el fuego
Una camioneta se incendió sobre la Calzada de Guadalupe, a la altura de la calle República de Canadá, en la capital potosina.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, agentes de la Policía Vial acudieron al sitio tras recibir el reporte de un vehículo marca Ford que comenzaba a incendiarse.
Los oficiales auxiliaron al conductor y realizaron cierres momentáneos en la zona para abanderar la unidad y evitar riesgos a otros automovilistas.
La corporación informó que los agentes llevaron a cabo las acciones necesarias para sofocar el fuego en su totalidad, tras lo cual fue reabierta la circulación vehicular.
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Redacción
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