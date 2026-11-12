logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sexagenario fallece en el patio de su vivienda

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sexagenario fallece en el patio de su vivienda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES. -Un adulto mayor que vivía solo fue encontrado sin vida en el patio de su casa, en las inmediaciones de la colonia Rafael Curiel; las autoridades establecieron que no había delito que perseguir.

      El occiso fue identificado como Cirilo Cruz, tenía 67 años de edad y vivía en una casa rústica que se ubica en la calle Tancuilín, del sector antes mencionado.

      Una mujer que al parecer vive por esa zona lo vio en el suelo y se acercó para tratar de ayudarlo, pero, como no respondía, hizo un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Poco después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes constataron que ya no tenía signos vitales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Policías investigadores pudieron contactar a los familiares, quienes acudieron al lugar para reclamar el cuerpo.

      No hubo indicios de violencia; Cirilo habría fallecido por un infarto agudo de miocardio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón
      A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón

      A proceso, sospechoso de ultimar a funcionario en Aquismón

      SLP

      Huasteca Hoy

      Ángel N fue detenido en Ciudad Valles tras disparar contra un funcionario en El Limoncito, Huehuetlán.

      Alarma en cajero genera movilización en Soledad
      Alarma en cajero genera movilización en Soledad

      Alarma en cajero genera movilización en Soledad

      SLP

      Pulso Online

      No se reportan novedades tras la llegada de las corporaciones

      Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP
      Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP

      Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal también aseguró marihuana y 15 ponchallantas

      Trailero arrolla a motociclistas; uno muere
      Trailero arrolla a motociclistas; uno muere

      Trailero arrolla a motociclistas; uno muere

      SLP

      Pulso Online

      El accidente fue en la carretera San Felipe-Villa de Reyes