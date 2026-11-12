Sexagenario fallece en el patio de su vivienda
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CIUDAD VALLES. -Un adulto mayor que vivía solo fue encontrado sin vida en el patio de su casa, en las inmediaciones de la colonia Rafael Curiel; las autoridades establecieron que no había delito que perseguir.
El occiso fue identificado como Cirilo Cruz, tenía 67 años de edad y vivía en una casa rústica que se ubica en la calle Tancuilín, del sector antes mencionado.
Una mujer que al parecer vive por esa zona lo vio en el suelo y se acercó para tratar de ayudarlo, pero, como no respondía, hizo un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Poco después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes constataron que ya no tenía signos vitales.
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Policías investigadores pudieron contactar a los familiares, quienes acudieron al lugar para reclamar el cuerpo.
No hubo indicios de violencia; Cirilo habría fallecido por un infarto agudo de miocardio.
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