logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sigue cerrado el bulevar Jacobo Payán

Autoridades exhortan a conducir con precaución ante pavimento mojado y posibles afectaciones viales

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 08:08 a.m.
A
Sigue cerrado el bulevar Jacobo Payán

Las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este miércoles provocaron afectaciones viales en distintos puntos de la capital potosina, donde autoridades mantienen cierres y operativos de vigilancia para prevenir accidentes.

Uno de los puntos con restricciones es el bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, donde continúa cerrado el paso vehicular debido a las condiciones generadas por la acumulación de agua.

Además, en varios sectores de la ciudad se reportó pavimento mojado, por lo que agentes de vialidad recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones al conducir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Persistirán lluvias y calor extremo en San Luis Potosí

Protección Civil advierte riesgo de tormentas fuertes e incendios forestales y urbanos en las cuatro regiones del estado

Elementos de la Policía Vial realizaron recorridos de supervisión en diferentes avenidas para monitorear la circulación y atender incidentes relacionados con el clima.

Las autoridades municipales pidieron a la población mantenerse atenta a los reportes viales y tomar previsiones ante posibles complicaciones en el tránsito durante el transcurso del día.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente
Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

SLP

Pulso Online

El joven quedó atorado entre árboles tras la maniobra en una comunidad de Santa María del Río

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico
Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en la salida de Tamuín; extraoficialmente se reporta al operador con quemaduras

Versa choca contra poste en el Río Santiago
Versa choca contra poste en el Río Santiago

Versa choca contra poste en el Río Santiago

SLP

Pulso Online

El conductor resultó solo con golpes tras perder el control a la altura del puente Carlos Magno

Choque deja una persona lesionada en San Miguelito
Choque deja una persona lesionada en San Miguelito

Choque deja una persona lesionada en San Miguelito

SLP

Pulso Online

El percance ocurrió en el cruce de Miguel Barragán e Independencia