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Sin luz, semáforos en laterales de la 57 y otras avenidas al oriente

Oficiales de Policía Vial mantienen presencia para controlar el tráfico, mientras CFE trabaja en la reparación

Por Pulso Online

Mayo 02, 2026 10:34 a.m.
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Fotos: SSPC

Fotos: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó este sábado que, derivado de fallas en el suministro eléctrico, se reportan semáforos apagados en lateral de Carretera 57.

Los cruces afectados son a la altura de Rutilo Torres y avenida Colorines, así como también hay fallas en avenida Industrias y en la Ricardo B Anaya.

"Oficiales de Policía Vial mantienen presencia para control del tráfico, atiende indicaciones. Personal de CFE trabaja para restablecer el suministro eléctrico", señaló la corporación.

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