Sin luz, semáforos en laterales de la 57 y otras avenidas al oriente
Oficiales de Policía Vial mantienen presencia para controlar el tráfico, mientras CFE trabaja en la reparación
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó este sábado que, derivado de fallas en el suministro eléctrico, se reportan semáforos apagados en lateral de Carretera 57.
Los cruces afectados son a la altura de Rutilo Torres y avenida Colorines, así como también hay fallas en avenida Industrias y en la Ricardo B Anaya.
"Oficiales de Policía Vial mantienen presencia para control del tráfico, atiende indicaciones. Personal de CFE trabaja para restablecer el suministro eléctrico", señaló la corporación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Roban cable del mercado República
Comerciantes de productos perecederos enfrentan pérdidas por apagones
no te pierdas estas noticias
Sin luz, semáforos en laterales de la 57 y otras avenidas al oriente
Pulso Online
Oficiales de Policía Vial mantienen presencia para controlar el tráfico, mientras CFE trabaja en la reparación
Joven pierde control, choca y vuelca en Altavista
Huasteca Hoy
Brigadistas de la CNE atendieron al conductor, quien rechazó traslado hospitalario
Detienen a joven con arma hechiza en Arbolitos
Redacción
Fue interceptado por una falta administrativa y terminó agrediendo a policías; portaba un arma calibre .22