logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó leve congestionamiento vehicular.

Por Redacción

Octubre 22, 2025 07:35 a.m.
A
Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo

La mañana de este martes se registró un accidente vial en la intersección de las calles Nicolás Zapata y Amado Nervo, en la capital potosina, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió poco antes de las 07:00 horas, cuando un Chevrolet Aveo color naranja, que circulaba sobre Nicolás Zapata, fue impactado por un vehículo Honda color gris que transitaba por la calle Capitán Caldera.

Tras el golpe, el Aveo dio medio giro y quedó obstruyendo parcialmente un carril de Capitán Caldera, lo que generó por algunos minutos tráfico lento en la zona.

Autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Solo se reportaron daños materiales, y ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo
Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo

Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo

SLP

Redacción

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó leve congestionamiento vehicular.

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo
Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

SLP

Redacción

Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales

Con "mota", sorprenden a malvivientes
Con "mota", sorprenden a malvivientes

Con "mota", sorprenden a malvivientes

SLP

Redacción

Automóvil se trepa en contención del bulevar
Automóvil se trepa en contención del bulevar

Automóvil se trepa en contención del bulevar

SLP

Redacción

El conductor se descontroló, por suerte no hubo personas lesionadas