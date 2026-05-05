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Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde

Un camión revolvedora impactó un Tsuru blanco y lo arrastró varios metros, solo hubo daños materiales.

Por Pulso Online

Mayo 05, 2026 06:26 p.m.
A
Solo daños materiales tras choque en la carretera a Rioverde

Soledad de Graciano Sánchez, SLP.– Un choque entre dos vehículos dejó únicamente daños materiales la tarde de este día sobre la carretera a Rioverde, a la altura del ascenso al puente con dirección al distribuidor Juárez.

Guardia Nacional cierra lateral y provoca maniobras riesgosas

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió antes de las 17:00 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaron el cierre de la lateral antes de llegar al Circuito Potosí. Esta situación provocó que algunos conductores intentaran retornar en sentido contrario.

Detalles del choque entre Tsuru y camión revolvedora

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Uno de los vehículos involucrados, un Tsuru color blanco, al intentar incorporarse a los carriles centrales, fue impactado en su costado izquierdo por un camión revolvedora, el cual lo arrastró varios metros.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

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