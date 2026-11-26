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Por su probable participación en delitos contra la salud, fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad cinco hombres y una mujer, durante patrullajes preventivos.

En diferentes intervenciones, los agentes detectaron a Carlos "N", de 32 años; Ana "N", de 24 años, y Raúl "N", de 38 años, en posesión de bolsas con presunta marihuana, en las colonias El Morro, Rancho Pavón y La Sierra, respectivamente.

Mientras que, Erick "N", de 41 años; Jacobo "N", de 44 años, y Jhonathan "N", de 27 años, fueron detenidos por la posesión de dosis con supuesta metanfetamina, en las colonias San Antonio, Cruz Colorada y 21 de Marzo.

Todos los señalados fueron trasladados a la comandancia municipal para sus respectivas certificaciones médicas y, posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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Por otro lado, un reporte ciudadano permitió que oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaran a cabo la detención de Julio "N", de 33 años, señalado por violencia familiar.

Su detención se llevó a cabo en la colonia Genovevo Rivas Guillén, luego de recibir un reporte por una presunta agresión al interior de un domicilio, donde una mujer habría sido agredida y amenazada.

Por lo anterior, fue itrasladado a la Fiscalía General del Estado.