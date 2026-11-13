Sorprenden en Soledad a seis viciosos en un día
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Durante las últimas 24 horas, cinco hombres y un adolescente de 17 años, detectados alterando el orden público y cometiendo faltas administrativas, fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.
Conforme a los protocolos para menores de edad, un adolescente de 17 años de edad fue asegurado en la cabecera municipal por la posesión de una bolsa con presunta marihuana.
También en distintas intervenciones durante patrullajes en las colonias El Polvorín y 21 de Marzo deeste municipio, Juan "N", de 38 años, y Carlos "N", de 20 años de edad, fueron detenidos por la posesión de dosis con presunta metanfetamina.
Mientras que Héctor "N", de 19 años; Rafael "N", de 30 años; y Jair "N", de 29 años, fueron detenidos por encontrarles con bolsas con presunta marihuana, en las colonias San Francisco y San José.
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Después de informarles el motivo de su aseguramiento, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.
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