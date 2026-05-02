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Seguridad

SSPC presume recuperación de más de 400 vehículos en 2026

Asegura que operativos y tecnología han permitido ubicar unidades robadas

Por Redacción

Mayo 02, 2026 02:18 p.m.
A
SSPC presume recuperación de más de 400 vehículos en 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó —mediante un comunicado— que en lo que va de 2026 se han recuperado más de 400 vehículos con reporte de robo en San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, estos resultados se atribuyen a la operación de Puestos de Atención Ciudadana (PAC), patrullajes estratégicos y el uso de tecnología como arcos lectores y el sistema de videovigilancia C5.

La corporación señaló que los PAC funcionan como puntos de revisión y vigilancia en carreteras y accesos principales, donde además de prevenir delitos se detectan unidades con irregularidades, incluso provenientes de otras entidades.

En el mismo comunicado, la SSPC indicó que estas acciones forman parte de su estrategia de seguridad para reforzar la vigilancia en las cuatro regiones del estado.

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Asimismo, la autoridad estatal hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas, como no dejar vehículos en zonas solitarias, evitar dejar llaves visibles y resguardar motocicletas dentro de los domicilios.

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