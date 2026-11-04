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Seguridad

Sujeto intentó allanar un domicilio en la colonia María Cecilia

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto intentó allanar un domicilio en la colonia María Cecilia
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      Por allanar una vivienda en la colonia María Cecilia, un hombre que se encontraba en la azotea del domicilio fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital.

      A través de un reporte al C4, los oficiales municipales fuero informados por los propietarios del inmueble sobre un sujeto que intentó ingresar a su casa sin autorización y, temiendo por su integridad, solicitaron la intervención policial. 

      Al llegar, con autorización de la propietaria, los oficiales accedieron a la parte superior del inmueble; sin embargo, el individuo amenazó con hacer contacto con los cables de energía eléctrica y ante el riesgo, los oficiales solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal. 

      Finalmente, el individuo intentó descender utilizando el poste de energía eléctrica, momento en que fue asegurado por los elementos que intervenían en el lugar.

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      Enseguida, a petición de la parte afectada, se procedió a lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Luis Alberto "N", de 34 años, quien luego de una certificación médica, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Estado para determinar su situación legal.

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