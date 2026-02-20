Suman 20 extorsionadores detenidos de Ciudad Valles: SSPC
La célula criminal operaba cobrando derecho de piso a ganaderos, choferes y comerciantes de la zona
Derivado de los operativos en coordinación con la Policía de Investigación (PDI), en el municipio de Ciudad Valles se han detenido a más de 20 presuntos criminales dedicados a la extorsión, mediante la modalidad de "cobro de derecho de piso" a establecimientos de diferentes giros comerciales.
Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien expuso que los delincuentes extorsionaban a ganaderos, choferes, comerciantes, constructores y productores de carne.
El mando policial explicó que se trataba de una célula delictiva vinculada a delinquir, en contra de estos cinco sectores productivos del municipio huasteco.
Juárez Hernández destacó que, si bien ya se aprehendió a varios líderes de la organización delincuencial, todavía se está en proceso de capturar a otros integrantes, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión por cumplimentar.
Aseguró que, aunque corresponden a agrupaciones delictivas procedentes de otras entidades federativas, cooptan a residentes locales para ejecutar y ampliar sus actividades y redes ilícitas.
"Tanto en ese tipo de situaciones como en células criminales, llegan los líderes que vienen de otros estados, contratan o captan gente local y al final, son más los locales que detenemos, porque los demás salen huyendo", remató.
Centro Estatal de Extorsión sigue en fase de planeación
Se prevé que la SSPC federal instruya a fiscales y operativos para mejorar la atención de casos de extorsión.
