Suman 400 dosis de drogas aseguradas en Centro de Abastos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital ha realizado siete detenciones relacionadas con narcomenudeo en la Central de Abastos en lo que va de 2026, informó el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que la más reciente detención permitió el aseguramiento de más de 100 dosis de droga, principalmente marihuana y "cristal", además de municiones calibre 9 milímetros. Con ello, dijo, suman más de 400 dosis aseguradas entre las siete personas detenidas este año en esa zona comercial.

Villa Gutiérrez explicó que estas acciones derivan de labores de inteligencia e investigación que la corporación mantiene en la Central de Abastos, donde previamente se identificó y detuvo a un segundo líder de una banda dedicada al narcomenudeo.

"De esa segunda cabeza se han detenido otras siete personas. Todo está relacionado con la venta de droga a través del narcomenudeo", señaló.

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El secretario indicó que los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y expresó su expectativa de que existan los elementos suficientes para lograr su vinculación a proceso.

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Asimismo, sostuvo que la Central de Abastos continúa bajo vigilancia permanente debido a que es identificada como uno de los principales puntos de distribución de droga hacia municipios y sectores como Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y la zona oriente de la capital potosina.

"El punto más fuerte" de distribución en la ciudad, calificó el funcionario, quien añadió que algunos de los presuntos distribuidores utilizan delantales de cargadores para pasar desapercibidos.

No obstante, aclaró que ni los comerciantes ni los cargadores de la Central de Abastos están relacionados con estas actividades ilícitas y destacó que existe coordinación permanente con el patronato, bodegueros y locatarios a través de un comité de seguridad.