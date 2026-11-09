Supuesto homicida recibe prisión preventiva

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Un presunto homicida del municipio de Guadalcázar fue recientemente vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado. Se trata de Juan "N", quien actualmente está preso en La Pila.

La Fiscalía obtuvo el mandamiento judicial contra el señalado, por su probable intervención en el delito de homicidio calificado.

Esto, tras los presuntos hechos que ocurrieron el pasado 7 de agosto, en un establecimiento de la localidad de Charco Cercado, donde se encontraba la víctima. En ese momento, varios sujetos arribaron y, cuando la víctima intentó retirarse, fue alcanzada y agredida con disparos de arma de fuego, heridas que le provocaron su fallecimiento.

Durante la audiencia inicial, personal adscrito a la Delegación Segunda de la FGE presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba integrados durante la investigación, con los cuales se sustentó la imputación correspondiente.

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Una vez valorados los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Juan "N" por el delito de homicidio calificado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como un plazo de tres meses de investigación complementaria.

El imputado permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, a disposición de la autoridad judicial, mientras continúa el procedimiento penal.