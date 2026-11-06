Supuesto pistolero es vinculado a proceso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Por el presunto delito de portación de arma de fuego sin licencia, la Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de un individuo detenido en el municipio de Tamazunchale, en donde elementos de la Guardia Civil Estatal lo sorprendieron con una pistola y cartuchos útiles.

La FGR recibió la puesta a disposición de Conrado N. por parte de los agentes estatales, quienes lo localizaron con un arma de fuego abastecida con seis cartuchos útiles, la cual portaba en el interior de una bolsa tipo mariconera, en hechos suscitados cuando circulaba sobre la carretera México - Laredo, colonia San Miguel, en el municipio de Tamazunchale.

Al no contar con el permiso correspondiente que amparara la portación de arma, los agentes estatales procedieron ala detención de Conrado "N", a quien se le puso a disposición de la autoridad federal.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó sólidos datos de prueba que permitieron al juez de Control calificar de legal la detención y dictar auto de vinculación a proceso. Además otorgó el plazo de un mes para la investigación complementaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía General de la República invita a la ciudadanía, a que denuncie cualquier hecho delictivo las 24 horas del día de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.