Taxista provoca choque con motociclista en Soledad
Paramédicos de Protección Civil de atendieron y trasladaron al hombre a una clínica para su valoración médica
Un motociclista resultó lesionado al impactar con un taxi en avenida San Pedro y Carlos V, en la colonia San Francisco de Soledad.
El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana, cuando un taxista circulaba sobre avenida, con dirección al oriente, pero al llegar a la calle Carlos V da vuelta en 'U' y es impactado por el conductor de una motocicleta, provocando la aparatosa caída del hombre.
Paramédicos de Protección Civil de Soledad lo trasladaron a una clínica para su valoración médica, mientras peritos de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.
