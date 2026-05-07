Taxistas afectan vialidad hacia el distribuidor Benito Juárez
Accesos a centrales de carretera 57 fueron reabiertos, pero persisten cierres en avenidas clave
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que una manifestación de taxistas afectó la vialidad en la carretera 57 rumbo al centro de la ciudad.
Después descendieron de carriles centrales de Carr. 57, e ingresaron a la glorieta del Distribuidor "Benito Juárez".
Con ello, se reabrieron en su totalidad los accesos a centrales de la 57 y la circulación por segundo y tercer piso, pero la Policía Vial mantiene despliegue en la zona.
"Encontrarás cierres en avenida Salvador Nava, avenida Universidad y Carretera a Matehuala hacia la glorieta", precisan.
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