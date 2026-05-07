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Taxistas afectan vialidad hacia el distribuidor Benito Juárez

Accesos a centrales de carretera 57 fueron reabiertos, pero persisten cierres en avenidas clave

Por Pulso Online

Mayo 07, 2026 04:49 p.m.
A
Taxistas afectan vialidad hacia el distribuidor Benito Juárez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que una manifestación de taxistas afectó la vialidad en la carretera 57 rumbo al centro de la ciudad.

Después descendieron de carriles centrales de Carr. 57, e ingresaron a la glorieta del Distribuidor "Benito Juárez".

Con ello, se reabrieron en su totalidad los accesos a centrales de la 57 y la circulación por segundo y tercer piso, pero la Policía Vial mantiene despliegue en la zona.

"Encontrarás cierres en avenida Salvador Nava, avenida Universidad y Carretera a Matehuala hacia la glorieta", precisan. 

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