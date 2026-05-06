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Trabajador de ingenio muere arrollado por el tren

Fue encontrado sin vida sobre las vías, a la altura de la colonia Plan de Ayala

Por Huasteca Hoy

Mayo 06, 2026 08:55 a.m.
A
Trabajador de ingenio muere arrollado por el tren

CIUDAD VALLES.- Un obrero del Ingenio Plan de San Luis fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles sobre las vías del tren, a la altura de la colonia Plan de Ayala.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por el cruce que conecta la carretera al Ingenio con la avenida Santa Rosa observaron el cuerpo de una persona sobre las vías y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio y confirmaron el deceso. La víctima fue identificada como Luis Antonio Olvera Aquino, de 42 años de edad, trabajador del Ingenio Plan de San Luis y vecino del fraccionamiento Praderas del Río.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, el hombre había descansado el martes y salió de su domicilio por la tarde, sin regresar durante la noche.

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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para procesar los indicios. De manera preliminar, las autoridades indagan el caso como un posible accidente, aunque el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia correspondiente.

Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso.

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