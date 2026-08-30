Tráiler derriba muro de contención en Periférico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un tráiler se impactó y derribó el muro de contención de concreto del Periférico, luego de derrapar con el pavimento mojado. No se reportaron heridos, solamente daños materiales.

Durante el mediodía de este sábado, en la mayor parte de la zona metropolitana se registraron precipitaciones que resultaron en factores para siniestros viales.

El percance se reportó alrededor de las dos y media de la tarde, cuando un tracto de la línea Freightliner circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a avenida Industrias. Al salir de la curva, en el tramo del puente de Arbolitos, el conductor de la unidad perdió el control cargándose hacia su izquierda e impactándose contra el muro que divide ambos carriles.

Tras la colisión, el tráiler terminó derribando los bloques de concreto e invadiendo los carriles del sentido contrario. Afortunadamente, ningún vehículo transitaba por ese lugar al momento del accidente, por lo que no se registraron personas lesionadas, ni daños materiales a terceros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Momentos después del suceso, al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes aseguraron el área como primeros respondientes y se encargaron de realizar las maniobras para reacomodar el muro y retirar el tracto.

Asimismo, comenzaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y llegar a un acuerdo para reparar los daños.