Trailero causa choque con motociclistas en Industrias

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Solo con golpes resultaron dos jóvenes repartidores de una aplicación móvil que viajaban en motocicleta al impactar con un tráiler en Avenida Industrias y el Eje 106 en la zona industrial.

El reporte fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el tráiler circulaba sobre avenida Industrias con dirección al Circuito Potosí, al llegar al eje 106 se da vuelta en "u" cortándole la circulación a los motociclistas.

Al sitio arriban paramédicos para valorar a los dos jóvenes, pero no ameritaron traslado.

Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del suceso.

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